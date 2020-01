Australie : elle offre des nudes contre des dons !

Âgée de 20 ans, Kaylen Ward a récolté près d’un million de dollars en faveur d’associations australiennes dont le but est de lutter contre les graves incendies qui ravagent le pays.

Aux États-Unis, la jeune Kaylen Ward, 20 ans, a décidé de venir en aide aux associations australiennes tentant de lutter contre les incendies, d’une drôle de manière toutefois. En effet, la jeune femme s’est tournée vers sa plastique et la puissance des réseaux sociaux en offrant aux internautes, un drôle de deal. Ainsi, ces derniers pourront effectuer un don de 10 dollars minimum, en faveur d’une cagnotte qu’elle a mise en place et recevront une photo de la jeune femme, dénudées en échange. Problème, le buzz a été tel, qu’en l’espace de quelques jours seulement, Kaylen a récolté près d’un million de dollars.

Son message lui, a été retweeté plus de 200.000 fois. Un véritable succès donc, qui lui a toutefois coûté cher. En effet, comme elle l’affirme elle-même sur les réseaux sociaux, elle sait que son corps est désormais exposé à des millions et des millions de personnes sur le net. Âgée de 20 ans seulement, elle a d’ailleurs reçu de nombreux messages de haines, qu’elle n’a pas hésité à pointer du doigt. Ces derniers ont d’ailleurs réussi à lui faire clôturer son compte instagram. Rappelant son jeune âge, elle affirme que peu importe les haters, elle continuera de mener à bien son projet, projet qui a d’ailleurs dépassé toutes ses attentes.

En postant, « J’envoie des photos dénudée à chaque personne qui fait don d’au moins 10 dollars à l’une de ces collectes de fonds contre les feux en Australie. Chaque fois que vous donnez 10 dollars, vous recevrez une photo en message privé. Vous devez m’envoyer une confirmation de dons », Kaylen Ward espérait récolter, au mieux, entre 5 et 7.000 dollars. Toutefois, l’ampleur du phénomène l’a dépassé et celle-ci s’est retrouvé à devoir embaucher pas moins de 4 personnes afin de lui venir en aide dans le but de tout gérer.