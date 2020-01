Peaky Blinders : la saison 6 commence à se dévoiler !

La sixième saison des Peaky Blinders est écrite. Le tournage lui, ne débutera pas avant quelques mois, pour une sortie prévue mi-2021 !

Steven Knight, créateur de la série, a récemment dévoilé comment il s’est inspiré de la vie réelle pour créer les Peaky Blinders. Le show repose effectivement sur une anecdote racontée par son père alors qu’il n’était encore qu’un jeune garçon. « Son père lui avait demandé d’aller transmettre un message à ses oncles. Quand il est entré dans la salle où ils se trouvaient, il est tombé sur huit hommes attablés. Ils étaient impeccablement vêtus. Ils portaient des casquettes et des armes à feu dans leurs poches. La table était couverte d’argent. La fumée, l’alcool et ces hommes immaculés dans ce bidonville de Birmingham ont tout inspiré. C’est la mythologie de la série. C’est son histoire, et c’est la première image avec laquelle j’ai commencé à travailler. »

Depuis ? 5 saisons, un succès indéniable et une attente toujours plus importante autour de la suite des événements. D’ailleurs, la saison 6 devrait sortir d’ici à 2021, l’occasion de bien travailler à l’écriture et de soigner les premiers détails de la réalisation. Le projet lui, avance bien, très bien d’ailleurs puisque Knight aurait terminé le scénario. Interrogé par la BBC, le réalisateur a confirmé avoir terminé d’écrire la trame et a avoué que cette saison sera probablement la meilleure, « même s’il dit toujours ça ».

Une saison 6 et un possible spin-off Peaky Blinders ?

La saison 6 elle, devrait mettre aux prises le clan Shelby face à Mosley, le diable en personne selon lui. Ultra-nationaliste, ce dernier surfe sur la vague de la montée de l’extrémisme en Europe afin de prendre le pouvoir en Angleterre. La mission de Tommy Shelby ? L’éliminer. Malheureusement, il sait qu’il ne pourra pas l’avoir aussi facilement, d’ailleurs, la fin de la saison 5 semble montrer à quel point Tommy Shelby est perdu face à la stratégie à adopter. Perdu, sombrant dans l’alcool, ce dernier va avoir à se battre contre lui-même et ses démons avant de penser à quoi que ce soit d’autre.

Petit plus d’ailleurs, la série pourrait vite se décliner. Le ballet est interminable, les possibilités innombrables et Steven Knight le sait bien. Ainsi, celui-ci semble s’être déjà projeté sur la suite de l’aventure et pourrait, pourquoi pas, travailler sur un spin-off. Reste maintenant à savoir sur quel personnage le ou les films pourront être centrés. Un projet en attente cependant, puisqu’avant tout ça, il faudra bien terminer le show.