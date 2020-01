Peaky Blinders, GoT : quelle est la série de la décennie ?

Entre 2010 et 2020, le monde de la série a évolué. Esthétique soignée, storytelling aux petits oignons, découvrez quelle est la meilleure série de la décennie !

Peaky Blinders, meilleure série de la décennie ? Une récente étude méne par le site web d’information LaDBible tend à confirmer ce constat. En effet, le média millenials a réalisé tout au long des dernières semaines, une véritable étude de sondages afin de définir quelle série aura marqué cette décennie. Résultat, le show relatant la vie des Shelby et l’histoire de leur gang ultra-violent sévissant dans les rues de Birmingham arrive en tête, avec près de 30% des voix, devant l’incontournable Breaking Bad. Le rival américain termine donc en seconde position.

Pour rappel, le show raconte l’histoire de Walter White, un homme atteint d’un cancer qui, pour s’en sortir du mieux possible et ne pas laisser sa famille dans le besoin, commence à fabriquer de la drogue. Bien entendu, les choses vont déraper et White va vite se prendre au jeu… Une série surpuissante, qui devant au classement Game of Thrones ! L’iconique série perd probablement de nombreux points à cause d’un final qu’ils ont été très nombreux à critiquer et à se moquer, ce dernier étant jugé quelque peu bâclé.

Tchernobyl, Game of Thrones et d’autres séries bien placées

En quatrième position, arrive enfin la série Sky alors qu’en conclusion du top 5, c’est bien Tchernobyl qui arrive à se faire une place au soleil. Le show, d’une seule saison de quelques épisodes, a marqué les téléspectateurs par sa vision des événements et surtout, son travail du détail. C’est bien simple, Tchernobyl nous ramène directement au jour de la catastrophe. Décors, personnage, tout a été ultra-travaillé afin d’offrir au téléspectateur, l’expérience ultime.

Bien entendu, si ces séries figurent tout en haut du classement, c’est grâce au fait que nous en parlions un peu plus car elles sont plus récentes. Une plateforme comme Netflix a également rebattu les cartes du jeu et de nombreux shows mériteraient d’être dans ce top 5. Toutefois, les votants semblent n’avoir pris en compte que des programmes qui leur parlent un peu plus. Entre une série de 2020 et une série de 2010, les progrès en matière de réalisation ont été phénoménaux !