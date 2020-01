Kev Adams tacle Aya Nakamura

Suite à son one-man show diffusé sur TF1, Kev Adams s’en est violemment pris à Aya Nakamura, une femme qui selon lui, n’aurait absolument aucun second degré.

Voilà dix ans que Kev Adams fait parler de lui. Télévision, one-man show, cinéma, le jeune artiste est devenu à 28 ans, l’une des valeurs sures de l’humour en France. D’ailleurs, afin de le célébrer, TF1 a décidé de lui rendre hommage en diffusant en direct et en prime-time, la dernière de son spectacle « Sois 10 ans ». Un honneur incroyable pour lui, qui n’a d’ailleurs pas été en mesure de retenir ses larmes à la fin du show, ému de tant d’amour et de succès. Il faut dire que la route fut longue et semée d’embûches, mais aujourd’hui, le résultat est bel et bien là, palpable.

Toutefois, son spectacle aura été marqué par une petite vanne qui aura fait grandement réagir. Se moquant d’Aya Nakamura, Kev Adams affirme qu’elle a un nom digne d’un sorte tout droit sorti de Harry Potter. Une attaque qui n’a pas fait rire grand monde, notamment sur les réseaux sociaux ou le malaise a été palpable. Mais qu’à cela ne tienne, Kev Adams avait d’autres projets en tête, notamment celui d’inviter la chanteuse sur scène afin de se livrer à un petit concours de vanne, chose qu’elle a refusé de faire.

« Je lui ai proposé de venir me rejoindre sur scène et de me vanner. On aurait fait un sketch à deux, j’avais plein d’idées. Mais, elle a refusé, je ne vais pas m’obstiner. Je crains qu’elle manque un peu de second degré. C’est dommage. » a-t-il ainsi affirmé. Une attaque en règle qui intervient quelques heures après une première vanne. Heureusement, malgré cet accroc, Kev a pleinement profité de son heure de gloire et de l’amour de ses fans. « Je suis très heureux, très ému et plein de trac pour ce direct. Quand on joue dans une salle, les gens choisissent de venir vous voir. Là, il y a plein de personnes qui ne vous ont pas forcément choisi et vous rentrez chez eux par le biais de la télé. Donc il faut les convaincre. » a-t-il lancé, relevant le défi haut la main.