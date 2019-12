Trompé, il humilie sa femme le jour de leur mariage !

Invité sur un plateau de télévision britannique, un jeune homme a raconté comme il s’est vengé de son épouse qui l’a trompé à diverses reprises.

Une histoire, tout simplement incroyable. En effet, en Angleterre, un membre du public du Graham Norton Show a choqué les téléspectateurs en racontant l’histoire qui lui était arrivé, le jour même de son mariage. Ainsi, alors qu’il venait tout juste d’épouser celle qui est devenue sa femme, le jeune homme a décidé de prendre sa revanche sur celle qui l’a trompé à de multiples reprises. Soucieux de lui faire comprendre qu’il n’était pas si idiot, il a alors imaginé tout un plan machiavélique.

Ainsi, le soir de la réception, alors qu’il entame son discours, le jeune homme décide de « jouer à un jeu ». Appelant tout le monde à retourner leur assiette, il invite ensuite celles et ceux qui ont un petit point rouge sur le dos de celle-ci à se lever. Les autres eux, pourront alors se rasseoir. Au final, huit hommes restent debout, amusés par la situation… Sans toutefois savoir qu’ils allaient, eux aussi, être humiliés dans les secondes à venir. Car ces huit personnes ont couché avec celle qui est devenue sa femme.

Un jeu machiavélique, un divorce prononcé

« Mesdames et messieurs, les huit hommes qui se trouvent debout, devant vous, ont couché avec ma femme lorsque nous étions fiancés » a-t-il ensuite affirmé, provoquant un énorme moment de malaise. Lui, soulagé de pouvoir en terminé affirmera que dès le lendemain, il irait demander le divorce. On imagine très facilement que rien n’y personne n’est venu se mettre au travers de son objectif et que, finalement, le divorce a bel et bien eu lieu. Nul ne sait ce qui est advenu de la mariée, mais une chose semble sûre, l’humiliation a été sauvage et totale.