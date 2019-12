Maddy Burciaga : topless sur instagram, sa grosse bourde !

Sur les réseaux sociaux, Maddy Burciaga a vanté les mérites d’un produit. Problème, la jeune femme s’est retrouvée topless, provoquant un incroyable buzz.

Désormais en couple avec le YouTubeur star GMK, la belle Maddy Burciaga aura connu une année 2019 forte en émotions. En effet, après avoir appris que son ex, Vincent Queijo s’était moqué d’elle en menant une double vie, la jeune femme a décidé de prendre du recul. Terminée la téléréalité, cette dernière a décidé de se concentrer sur de nouveaux projets, le genre de choses qui la font se sentir bien, motivée tous les matins. Après une période d’accalmie où elle a préféré ne pas en rajouter et surtout, se reposer, la voilà donc de retour !

Ayant retrouvé l’amour auprès d’un ami de cinq ans, la belle nage dans le bonheur. « J’ai enfin trouvé un Homme, un vrai. Avec qui je peux partager 100% de mon quotidien, qui prend soin de moi, me protège, me tire vers le haut chaque jour, me fait rire à en pleurer » affirmait-elle encore récemment sur ses réseaux sociaux, dévoilant tout son amour pour son chéri ! Une manière douce de terminer l’année… Du moins, c’est ce que tout le monde s’imaginait. Rangée, heureuse, concentrée, Maddy nous donnait l’impression d’être une nouvelle personne, loin du tumulte de la téléréalité est des buzz à tout-va.

Un placement de produit qui dérape

Problème, la jeune femme a refait parler d’elle à cause d’une drôle de séquence qui, nous l’imaginons, risque de lui gâcher sa fin d’année… Sur instagram, alors qu’elle vantait les mérites d’une marque de shampoing, en bonne influenceuse qu’elle est, Maddy a commis une bourde. Filmée sous la douche, elle laisse alors apparaître sa poitrine. Totalement seins nus, elle ne réalise pas l’erreur qu’elle vient de commettre et postera son contenu sponsorisé sans se rendre compte des répercussions qu’il aura. Très vite, des captures d’écran vont alors être effectuées et tout cela va tourner sur les réseaux sociaux !

Une galère de plus en cette fin d’année 2019 pour Maddy Burciaga même si nous imaginons aisément que cette petite mésaventure sera vite outrepassée. Soutenue par sa base de fans et surtout, par son compagnon, il apparaît compliqué d’imaginer l’ancienne star de téléréalité être ralentie dans ses projets et ses ambitions par ce petit incident finalement, sans grandes conséquences !