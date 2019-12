Elle reçoit le pire cadeau de Noël, découvrez sa réaction

Aux USA, un père a offert le pire des cadeaux possible à sa petite fille. Sa réaction a toutefois été inattendue, provoquant même un buzz rarement observé.

Un cadeau dont Aria ne se souviendra probablement pas, à cause de son jeune âge. Toutefois, pour 24 millions d’internautes, les images devraient rester gravées. En effet, c’est du côté de Los Angeles, aux États-Unis qu’un a eu l’excellente idée d’offrir le pire des cadeaux qu’on puisse offrir à sa petite fille et de filmer sa réaction qui, à la surprise générale a été plus bonne. À la surprise générale car le cadeau n’était autre qu’une simple banane… Un fruit qui a décidément la cote cette année après qu’un artiste ait réussi le tour de force d’en vendre une à 120.000 dollars.

Ainsi, le fameux cadeau est tendu à Aria qui ne se fait pas prier pour le déballer. Lorsqu’elle découvre qu’il s’agit d’une banane, aucune amertume ! Au contraire, nous pouvons la voir s’écrier « Banane ! » avec un immense sourire aux lèvres. Heureuse comme tout, elle se met alors à taper des jambes alors que sa maman lui épluche le fruit. Quelques secondes plus tard, la petite dévore son fruit. Une scène improbable et surréaliste qui aura surpris tout le monde à commencer par les parents qui ne s’attendaient probablement pas à cette réaction.

Aria et sa banane font des millions de vues

Le résultat lui, est donc génial et la vidéo de la scène a été relayée sur Twitter. En l’espace de quelques jours, 23.9 millions de vues et plus 1.5 millions de likes. Un succès complètement fou qui a pris plus d’ampleur que prévu, la réaction d’Aria ayant réchauffé les cœurs de nombreux internautes. « Elle est si heureuse, c’est la plus jolie vidéo que j’ai pu voir. Tout est si pur dans ces images, merci pour le partage » a lancé une internaute alors qu’un autre a ajouté « C’est la chose la plus réconfortante que j’ai pu voir de toute ma vie ! ».