En 17 injections, elle quadruple la taille de ses lèvres !

En Bulgarie, une jeune femme de 22 ans a quadruplé la taille de ses lèvres en enchaînant les injections à vitesse grand V. Une réussite ? A l’entendre, la réponse est oui.

Originaire de Bulgarie, Andrea Ivanova est âgée de 22 ans seulement. Toutefois, malgré son jeune âge, cette étudiante en littérature allemande à l’université de Sofia est connue des réseaux sociaux pour sa petite particularité. En effet, la jeune femme a quadruplé la taille de ses lèvres, en réussissant l’exploit d’avoir eu le droit à pas moins de 17 injections et deux traitements au cours des trois derniers mois. Des lèvres d’une taille gigantesque, qu’elle souhaite continuer de voir grandir, Andrea espérant avoir droit à deux nouvelles injections dans les semaines à venir.

Des lèvres d’une taille assez incroyable, qu’elle aime plus que tout au point de dépenser une petite fortune afin de s’en occuper. En moyenne, Andrea dépense d’ailleurs 150 euros par injection. « Aujourd’hui, j’aime mes lèvres comme jamais. Je me sens très bien et très heureuse avec mes nouvelles lèvres. Selon moi, ma lèvre supérieure est bien plus jolie qu’avant » affirmait-elle au mois de septembre dernier, Andrea ajoutant s’être rendue dans à peu près toutes les cliniques de Sofia pour se faire prendre en charge. « Je n’ai aucune idée de combien, j’ai pu dépenser pour mes lèvres, mais chaque centime le valait ».

Des haters mais aussi beaucoup d’amour, Andrea est une star grâce à ses lèvres !

Aujourd’hui, Andrea est une star sur instagram, avec plus de 28.000 followers. Bien évidemment, de nombreux haters viennent se moquer d’elle et l’insulter sur les réseaux sociaux, même si celle-ci met surtout en avant les messages positifs qu’elle reçoit. « J’ai des milliers de compliments au sujet de mes lèvres ou de la façon dont je m’habille » explique-t-elle, ajoutant ensuite qu’elle prêchait en faveur de l’acceptation de soi. Malgré ses différences, il faut savoir aller là où l’on souhaite se rendre, tout en assumant la moindre de ses différences. Un message entendu et salué par des milliers de personnes sur ses réseaux. « Il n’y a pas de barrière à mes yeux » affirme-t-elle d’ailleurs, heureuse de pouvoir servir une cause qui lui tient à cœur.