Les Jackass confirment leur retour avec un nouveau film !

Cette fois-ci c’est officiel, les Jackass vont effectuer leur grand retour dès 2021 avec un quatrième film de leurs folles et déjantées aventures !

Une nouvelle à laquelle absolument personne ne s’attendait. En effet, les stars complètement déjantées à l’origine de Jackass ont annoncé leur grand retour sur écrans de cinéma. Ainsi, selon le média américain toujours bien informé, Deadline, le 5 mars 2021 marquera l’arrivée sur grand écran du quatrième film du crew. Un retour tout en maîtrise pour ces héros des temps modernes, qui n’ont jamais eu peur de rien. Une annonce qui a d’ailleurs fait chavirer de bonheur les réseaux sociaux, à juste titre puisque depuis 2010, tous réclament un comeback des Jackass.

l’époque, sortait Jackass 3Dpremiered. Depuis, le leader de la bande, Johnny Knoxville n’a cessé de teaser les fans et un possible retour. Interrogé par Entertainment Weekly, il affirmait alors qu’un comeback était dans les tuyaux, mais qu’il faudrait probablement injecter un peu de sang neuf dans le cas où tout le monde se mettrait d’accord. En outre, Knoxville ira jusqu’à affirmer que la bande disposait de très nombreuses bandes et qu’il serait très simple et rapide de créer un tout nouveau film. De là à ce que tout se fasse ? Personne n’y croyait vraiment…

L’adrénaline, moteur des Jackass

Mais Knoxville n’a jamais cessé d’écrire sur papier de nouvelles idées. Pour le 3e volet de leurs aventures, les Jackass avaient tellement de projets qu’ils n’ont pas été en mesure de tout enregistrer. Un peu à l’instar des autres membres, dont Steve-O, Knoxville semble avoir du mal à s’arrêter de faire n’importe quoi. S’il comprend que sa famille lui demande de rester calme, ce dernier affirme que les Jackass ont fait d’improbables cascades toute leur vie. « Suis-je malade ? » se demande-t-il d’ailleurs sur les réseaux, conscient que l’appel de l’adrénaline sera toujours plus fort.

Un film qui devrait également servir d’hommage. En 2011, Ryan Dunn, Jackass émérite, décédait d’un terrible accident de voiture. Depuis, les autres membres ont toujours affirmé qu’il serait étrange de produire du nouveau contenu sans ce dernier, mais, aujourd’hui, l’horloge a tourné et tout le monde souhaite se remettre au travail. Une manière pour eux de lui rendre hommage en perpétuant l’héritage ? Les fans en tout cas, veulent y croire.