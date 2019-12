Parier en ligne est devenu tendance

Il y a quelques années en arrière le sujet des paris sportifs était tabou. Ceux qui misaient en ligne ou dans les troquets ne le criaient pas sur tous les toits.

De nos jours l’affaire s’est grandement démocratisée et parier en ligne est devenu carrément tendance ! On ne compte plus la quantité de sites et d’applications qui permettent de parier en quelques clics.

Il est vrai qu’il est beaucoup plus facile de gagner un peu d’argent régulièrement en pariant sur un match de football que de s’évertuer à jouer au Loto pour essayer de gagner le gros lot que finalement on n’aura jamais.

Il suffit d’avoir quelques connaissances dans une discipline et de s’y intéresser pour pouvoir miser et engranger des gains.

Pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas mais qui sont tentés par l’expérience des paris en ligne, on vous donne quelques bons tuyaux pour vous lancer et faire quelques profits.

Trouver la bonne plateforme ou application

En recherchant sur la toile, vous trouverez de nombreuses plateformes de bookmakers qui possèdent aussi leur propre application comme c’est le cas pour Bet777.

Le facteur qui peut déterminer si oui ou non vous allez faire un dépôt d’argent sur tel ou tel site ou appli c’est votre expérience utilisateur quand vous naviguez dessus. Vous devez vous sentir parfaitement à l’aise, c’est-à-dire que vous ne passez pas un temps infini pour trouver une discipline ou une rencontre, que pour vous inscrire on ne vous demande pas de remplir des pages et des pages… Bref il faut que ça soit simple, ludique et confortable. Si vous trouvez que l’offre est trop complexe, il vaut mieux opter pour un autre support.

La sécurité et les bonus

Une fois que vous avez trouvé un site de paris sportifs sur lequel vous vous sentez à l’aise et qui correspond à vos attentes, vérifiez qu’il soit sécurisé. Rien ne serait plus rageant que de déposer de l’argent pour ensuite vous apercevoir que vous êtes victime d’une fraude ou une escroquerie.

Pour ce faire, assurez-vous que la plateforme adhère au protocole HTTPS et que différents modes de paiements soient acceptés.

Une fois que tout est en règle vous pourrez procéder à votre premier dépôt.

En général, lorsque vous vous inscrivez sur une appli de paris sportifs digne de ce nom, elle vous offre un bonus correspondant à 1 00 ou

150% de votre premier versement. Ainsi, si vous mettez 1 00€, elle vous offre 1 00 ou 1 50€ pour commencer à parier. C’est plutôt pratique et cela permet débuter sans trop se soucier des pertes éventuelles.

Parier en live

Le succès des applications et sites de paris sportifs est principalement dû au fait de pouvoir parier sur les rencontres en live.

À tout moment, jusqu’à cinq minutes avant la fin du temps réglementaire d’un match vous pouvez miser.

Cette fonction permet de considérablement augmenter ses chances de gagner de l’argent particulièrement dans le football où souvent des retournements de situation peuvent se produire dans le dernier quart d’heure.

Les cotes varient au fur et à mesure du déroulé de la rencontre, miser sur un nul ou une victoire de l’équipe qui est dominée à une demi-heure de la fin peut rapporter un joli pactole si vous visez juste, mais ça ne marche pas à tous les coups !