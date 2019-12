Il croit gagner le jackpot, la réalité est bien différente !

Ses amis lui font croire qu’il avait gagner 100.000 livres, il redescendra finalement vite sur Terre en comprenant que tout cela n’était qu’une blague !

Une blague qui a fait rire énormément de monde. En effet, un jeune footballeur a bien cru qu’il venait de remporter un chèque de 100.000 livres sterling après s’être fait pranker de la meilleure des façons qui soit. Son coach et ses équipiers ont acheté un faux jeu à gratter, via lequel vous êtes sûr de gagner. Du moins, le temps de quelques secondes. Car une fois que vous apprenez que tout cela n’était rien d’autre qu’une vaste blague, le coup est dur. Demandez donc à Reece, le jeune footballeur du club de Lancashire’s Pro Direct Academy, qui s’est bien vu être riche le temps d’une petite minute.

Interrogé, le coach explique alors. « J’ai acheté les jeux à gratter pour Charlie et Reece, j’étais persuadé qu’ils tomberaient dans le panneau. Il y en avait neuf en tout, mais un seul d’eux était faux. Quand Reece a gagné, il s’est levé et s’est mis à crier qu’il venait de remporter 100.000 livres. » C’est alors que l’un de ses amis lui a demandé comment il fallait faire pour récupérer l’argent. C’est à ce moment-là qu’il tournera la carte et découvrira qu’il n’avait en fait rien gagné. Le meilleur des moments selon les managers de l’équipe qui, malheureusement, n’ont pas pu filmer cette subite descente aux enfers.

Un rêve qui s’envole, mais Reece ne lâchera rien

« J’étais fou dans ma tête, je me demandais ce que j’allais pouvoir m’acheter avec ces 100.000 livres » explique-t-il ainsi. Malheureusement pour lui, ce ne sera donc pas pour cette fois, d’autant que, déterminé comme jamais, il s’est rendu au bureau de presse une fois son entraînement terminé afin de s’acheter un nouveau jeu à 100.000 livres. Mais plus que l’argent, ce qu’il espère, c’est bien prendre sa revanche sur ceux qui se sont moqués et lui et ça, Reece n’est pas prêt de laisser tomber ! « Sa réaction était formidable, tout le monde savait à part Reece », insistent ses coachs et les membres de son équipe qui eux, semblent avoir énormément de mal à se remettre de ce qui a bien pu se passer.