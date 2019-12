All I Want For Christmas is You : numéro un 25 ans après !

Titre détesté, All I Want For Christmas is You est pourtant devenu numéro un du classement Billboard, 25 ans après sa date de sortie officielle !

Dire qu’elle ne voulait même pas la chanter. Pourtant, All I Want For Christmas Is You est bel et bien redevenu numéro 1 des ventes de singles aux États-Unis, 25 ans après sa sortie. Une incroyable prouesse pour ce titre sorti le 1er novembre 1994. Devenu très populaire au moment de son arrivée dans les tcharts, le tube est finalement devenu culte, s’imposant comme étant la seule et unique vraie chanson de Noël. On se souvient également de ce coup de pouce offert pe le film à succès, Love Actually, sorti dans nos salles obscures en 2003.

Troisième du classement Spotify lundi dernier, All I Want For Christmas Is You a donc réussi à regravir les échelons, au point de repasser en tête. Les fêtes approchant, Mariah Carey en tournée et une utilisation parfaite des réseaux sociaux auront donc suffi pour réaliser l’exploit… Car il s’agit bien du premier numéro un de la diva américaine, en l’espace de 11 ans ! « On l’a fait », s’est-elle d’ailleurs félicitée. « Avant, je la critiquais à chaque fois que je l’entendais, mais à ce stade, je sens que je suis enfin capable de l’apprécier ».

Une chanson qui n’aurait jamais dû voir le jour

Un exploit rendu encore plus improbable car cette chanson est officiellement la plus détestée de Noël. En effet, une récente étude l’a placé en tête de ce second classement. Il faut dire que le titre a été repris de partout, par tout le monde. Co-écrite avec le compositeur Walter Afanasieff, cette chanson n’aurait d’ailleurs jamais dû voir le jour, Mariah Carey l’estimant un peu ridicule à son goût. C’est finalement son mari de l’époque, Tommy Mottola qui réussira à la convaincre d’y aller.

Un score qui lui permet aujourd’hui d’en être à 19 numéro un au Billboard US, soit à une seule longueur des Beatles. Enfin, en ce qui concerne Noël, les Etats-Unis ont une longue tradition d’albums du genre. Toutefois, ce n’est que la deuxième fois de l’histoire qu’une chanson de Noël réussi le tour de force de se hisser tout en haut du classement. La première fois ? C’est il y a 61 ans, avec The Chipmunk song des Chipmunks.