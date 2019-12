Dita Istrefi : sa sextape dévoilée par sa rivale, Asma !

Ce weekend, Asma a dévoilé la sextape de sa grande rivale, Dita Istrefi. Les conséquences pourraient être dramatiques pour la jeune femme, qui risque gros.

L’information téléréalité du week-end. En effet, il y a quelques jours, vendredi soir plus précisément, Asma, ancienne candidate aux Princes et Princesses de l’amour 2, a dévoilé la sextape de sa grande rivale, Dita Istrefi. À l’époque, les deux jeunes femmes étaient entrées en concurrence, les deux voulant à tout prix séduire Dylan Thiry. Depuis, ce dernier s’est mis en couple avec Fidji Ruiz et les deux filent le parfait amour, au point même d’envisager un nouveau départ, à l’étranger.

En revanche, entre Asma et Dita, la rancœur est toujours bien présente. Résultat, la première n’a pas réfléchi bien longtemps avant de dévoiler une vidéo intime de sa grande rivale. Face au buzz, Asma s’en prendra ensuite à toutes celles et ceux qui ont tenté de défendre Dita et ils furent nombreux ! Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix se sont élevées contre ce revenge porn, des milliers d’internautes fustigeant Asma d’avoir humilié Dita de la sorte. En effet, beaucoup se sont demandés ce qu’allait apporter cette manoeuvre, mis à part beaucoup de haine et de critiques.

Un revenge porn qui agace fortement le net

« Chère Dita, la vidéo résume bien qui tu es. Tu fais des montages bidons pour faire croire que Travis Scott t’as DM… Mais t’as quel âge ? (…) Ce n’est pas une sextape que tu as fait avec ton ex-fiancé, c’est faux et tu le sais ! », continuera Asma, avant de violemment tacler Astrid Nelsia et Hilona, deux gros soutiens de Dita. Mais là encore, sa vindicte choquera et acculée de toutes parts, Asma décidera de quitter instagram. De son côté, Dita a confirmé qu’elle envisageait de déposer plainte, repostant sur les réseaux sociaux une phrase selon laquelle elle allait laisser ses avocats s’occuper de cette affaire.

Autant dire que tout ne fait que commencer, d’autant que si une plainte venait à être lancée, Asma se retrouverait dans une situation forcément délicate. La jeune femme pourrait d’ailleurs perdre beaucoup plus que son crédit et verrait, de fait, le monde de la télé-réalité lui tourner le dos dans le cas ou elle viendrait à être reconnue coupable. Un projet malsain, qui pourrait finalement se retourner contre elle et lui coûter très cher.