Elon Musk : il va envoyer du cannabis dans l’espace !

Elon Musk ne fait rien comme tout le monde. Le génial sud-africain vient ainsi de confirmer qu’il allait envoyer du cannabis et du café dans l’espace, pour le science !

Elon Musk ne fait décidément rien comme les autres. Après l’échec de la présentation de son dernier camion blindé, qui ne l’était en fait pas tant que ça, voilà que le génial inventeur et chef d’entreprise ait décidé d’envoyer du cannabis et du café… Dans l’espace. En effet, ce dernier a décidé de fournir un peu de ces produits à des astronautes qui, durant un mois, vont étudier les effets de l’espace sur ces plantes. Quand le cannabis et le café reviendront sur Terre, la société Front Range Biosciences se chargera d’étudier les modifications sur ces dernières.

Interrogé à ce sujet, Jonathan Vaught, président et fondateur de Front Range Biosciences explique « C’est la première fois que quelqu’un souhaite étudier les effets de la microgravité sur le cannabis et les plants de café » a-t-il ainsi débuté, affirmant ensuite que la science se doit désormais de confirmer ou non si les plantes subissent effectivement des mutations une fois dans l’espace et si oui, à quel degré. Un constat partagé par Reggie Gaudino, en charge de la communication de l’entreprise pour qui tout le monde est très excité à l’idée de pouvoir étudier les effets de l’espace sur la nature.

Une étude rendue possible par Elon Musk donc, qui on le rappelle avait provoqué le buzz en buvant du whisky et fumant un énorme joint de cannabis en direct, lors d’un podcast. Filmée, la scène s’était ensuite retrouvée sur le net, provoquant un bad buzz monstre. Le board de direction de la société Tesla s’était d’ailleurs demandé si le sud-africain, habitué des dérapages, était toujours l’homme de la situation. S’il est resté en place, ce dernier a toutefois perdu en influence sur sa société. Pas de quoi le gêner, lui qui continue de rêver et voir les choses en grand.