Des pigeons avec des chapeaux de cowboy font le buzz !

Aux USA, la vidéo de pigeons portant des chapeaux de cowboy a provoqué un immense buzz. Problème, si les images sont drôles, la réalité est bien différente.

Le buzz de ce début de semaine. En effet, c’est du côté de Las Vegas qu’un groupe de pigeons a été aperçu, dont certains portaient un chapeau de cowboy. Oui, vous avez bien lu, ces pigeons portaient des chapeaux de cowboy. Filmée, la scène a ensuite été retransmise sur les réseaux sociaux et très vite, des dizaines d’images ont tourné sur le net et notamment sur Twitter où les gens ont eu énormément de mal à se remettre de ce qu’ils venaient de voir. Mais comment ne pas les comprendre ? Il est plus que rare de voir des pigeons se balader avec un couvre-chef.

Problème, après l’amusement est venu le temps des questions et celles-ci sont nombreuses. En effet, de nombreuses voix se sont élevées, certaines exprimant des craintes auxquelles personne n’avait pensé. Et si une personne mal intentionné avec utilisé de la glu extra-forte pour coller ces chapeaux aux têtes des pigeons ? En effet, il apparaît difficile d’imaginer ces petits chapeaux tenir en place dans les airs. Face à l’ampleur de la polémique et du buzz, une association a été contactée et a donc décidé de se pencher sur le dossier.

Lofty Hopes, spécialisée dans la protection des animaux, a ainsi pris les choses en main. Comme tout le monde, Mariah Hillman, la fondatrice de l’association, a d’abord succombé aux images avant de se poser des tonnes de questions. Résultat, deux heures durant elle et ses équipes ont tenté de retrouver les oiseaux, mais rien n’y a fait, impossible de remettre la main dessus. Insistant pour que quiconque les croise la prévienne, la jeune femme espère réussir à les retrouver afin de les aider, si jamais le besoin s’en présente. Le cas échéant, Mariah a confirmé qu’elle envisagerait de déposer plainte pour maltraitance.