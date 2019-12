Un artiste vend une banane à 120.000 dollars, il lui mange !

L’artiste italien Maurizio Cattelan a réussi à vendre une banane scotchée à un mur pour 120.000 dollars, avant que quelqu’un ne vienne la manger !

Une histoire absolument incroyable. En effet, un artiste italien très coté, Maurizio Cattelan a eu la drôle d’idée de scotcher une banane au mur, faisant passer cela pour une œuvre d’art. Résultat ? Ce dernier a trouvé un acheteur, un Français qui est resté anonyme. Ce qui l’est moins en revanche, c’est bien la somme qu’il a dépensé pour s’offrir cette banane scotchée à un mur puisque ce dernier a signé un chèque de 120.000 dollars, rien que ça. Problème, quelques instants après avoir payé son œuvre a été dévorée par une tierce personne, à savoir David Datuna, un autre artiste de renom.

Si ce dernier a parlé de performance – après tout, c’est vrai qu’il faut du courage pour manger une banane à 120.000 dollars devant une foule de curieux – la directrice de la galerie Perrotin, là où était exposée l’œuvre de Cattelan, n’a pas du tout apprécié. Interrogée, Peggy Leboeuf a affirmé que ses équipes avaient demandé à Datuna de quitter l’exposition et les lieux. Une plainte pourrait également être déposée à l’encontre de ce dernier. Suffisant pour faire passer la pilule à l’acheteur ?

Des toilettes en or, dérobées en Angleterre

Cattelan lui, n’en est pas à sa première œuvre improbable. En effet, il y a quelques mois, ce même artiste italien, connu pour son côté provocation excentrique, avait créé des toilettes en or massif. Exposée en Angleterre, sa création avait alors été volée par une bande de malfrats qui a bien senti le coup. Le plus incroyable dans cette histoire ? Il était possible pour les visiteurs, de réserver un créneau horaire sur ces toilettes, afin d’y faire une petite commission. Mais alors, qui est assez fou pour voler ce genre de chose ? Pour l’artiste italien, difficile de comprendre le projet, « Tout d’abord, c’est relié à la plomberie. Ensuite, un voleur potentiel n’aura aucune idée de qui a utilisé les toilettes en dernier ou ce qu’il a mangé. Donc non, je ne prévois pas de la faire garder. »