Cette découverte sur une meute d’araignées va vous hanter !

En Australie, une chercheuse a découvert que des araignées absolument immenses aimaient passer du temps en famille, allant même jusqu’à créer de vraies meutes.

En Australie, les araignées chasseuses, autrement appelées les sparassidae, font légion. Si, pour nous européens ce genre de monstre fait franchement peur, pour nos amis à l’autre bout du monde, celles-ci sont presque banales. Mais récemment, une découverte scientifique pourrait bien changer tout ça. En effet, selon Angela Sanders, chercheuse spécialisée dans le domaine de la nature, ces araignées aimeraient vivre en groupe, en meute. Ainsi, si vous en voyez une du genre, vous pouvez être pratiquement certain que des dizaines d’autres se trouvent dans les environs.

Cette conclusion, Angela Sanders y est parvenue en découvrant chez elle une petite troupe d’araignées. Après enquête, il s’est avéré que ce genre de meute était en fait un regroupement d’araignées de la même famille. Un peu comme nous, celles-ci sont donc relativement proches et aiment passer du temps ensemble. Rassurez-vous cependant, ces dernières vivent loin des habitations et passent le plus clair de leur temps, à l’ombre d’un arbre ou dans des endroits boisés.

Une attitude inhabituelle pour des araignées

Une femelle araignée va ainsi pouvoir pondre plusieurs œufs tout à fait tranquillement et ses frères et sœurs vont se relayer afin de s’en occuper. Résultat, les embryons grandissent plus rapidement puisque ces derniers sont constamment surveillés et les bébés sont bien plus costauds. Un monde bien merveilleux dans lequel vivants des araignées, mais qui nous, nous fait étrangement flipper.

Heureusement, selon Leanda Mason, experte au sein de l’université de Curtin, cette attitude est étrange et inhabituelle pour des araignées. D’ailleurs, cela n’a été constaté que sur une seule des 94 espèces de sparassidae. Généralement, si les araignées s’occupent des plus jeunes, celles-ci le font jusqu’à ce que ces dernières deviennent assez autonomes. Dès lors, ces dernières quittent le foyer et vont vivre leur vie ailleurs, reproduisant alors le même schéma ou se font manger par des prédateurs, noirs meme par des araignées plus imposantes qu’elles.